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Общество

Владельцам дачных участков в Псковском районе напомнили о пожарной безопасности

16 мая старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам проведён профилактический рейд в садоводческих товариществах, расположенных на территории Псковского района. В мероприятии также приняли участие представители Псковского лесничества и средств массовой информации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Садоводческие товарищества, как правило, в расположены в местах, граничащих с лесным фондом. Нередко прямо за забором крайних участков сразу начинается лес. Это обстоятельство может привести к тому, что в результате деятельности владельцев этих участков может возникнуть лесной пожар, ведь многие садоводы прямо за оградой участков складируют старые доски, ненужную мебель, не убирают прошлогоднюю траву, производят сжигание мусора за пределами своих участков. А согласно требованиям пожарной безопасности, полоса шириной не менее 10 метров от границы участка до лесного массива должна быть расчищена от мусора, сухой травянистой растительности и кустарника. Об этих требованиях и напомнили садоводам в ходе профилактического мероприятия.

Подобные рейды, проводимые на территориях дачных и садоводческих товариществ, направлены на предотвращение и снижение роста природных пожаров. В ходе мероприятия особое внимание уделялось на информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности на дачных участках, были распространены информационные листовки и памятки по соблюдению требований пожарной безопасности в лесу.

Также с гражданами проведён дополнительный инструктаж о нормах содержания надворных построек и прилегающей территории.

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