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Общество

Управление по госнаркоконтролю УМВД России по Псковской области раскрыло 17 преступлений, связанных с контрабандой наркотиков

«Наркотики: свобода или зависимость» - на этот вопрос искали ответ студенты Псковского государственного университета и начальник УКОН УМВД России по Псковской области Сергей Титов на открытой дискуссионной площадке «TOKing» ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие получило название от английского «разговор» - именно в такой форме участники и обмениваются мнениями по заявленной теме. В этот раз молодежь интересовалась работой Управления по контролю за оборотом наркотиков: чем занимаются сотрудники ежедневно, как в регионе отслеживают бесконтактные способы распространения запрещенных веществ и так ли остро сейчас стоит проблема употребления наркотиков в регионе.

Сейчас на диспансерном учете с диагнозом наркомания в области состоят 764 человека, а на профнаблюдении - более тысячи. Сергей Титов пояснил, что эти цифры на 7% ниже показателей по России и на 25% - по всему северо-западу.

«Управление призвано бороться не с наркоманами – это люди больные, а с теми, кто распространяет запрещенные вещества» - подчеркнул Сергей Титов.

Для регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков 2017 год, рассказал его начальник, был одним из самых результативных: раскрыто 17 преступлений, связанных с контрабандой наркотиков. Это лучший показатель по стране за прошедший год.

 

 

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