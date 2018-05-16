В Невельском районе начался ремонт дороги Ольша-Велиж-Усвяты-Невель

21:45, 16 мая 2018, ПАИ

Ремонт участков платной автомобильной дороги Ольша-Велиж-Усвяты-Невель начался в Невельском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Управление автомобильных дорог Псковской области. Здесь восстановят асфальтобетонное покрытие в двух местах. Общая протяженность участков составляет порядка 2 км. Стоимость работ — около 10 млн рублей.

Сейчас дорожники срезают старый асфальт. Работы выполняет великолукская организация «ДЭП № 275», с которой «Псковавтодор» заключил государственный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в Великолукском, Невельском и Новосокольническом районах.

Согласно договору, в Великолукском районе в этом году будут отремонтированы участки дорог Великие Луки — Невель, Шимск — Старая Русса — Локня — Великие Луки, Купуй — Колюбаки — Пашниково, Горки — Иваново — Овсище — Сопки. Их общая протяженность — около 5 км, общая стоимость работ — порядка 23 млн рублей.

Что касается Новосокольнического района, то здесь отремонтируют более 2 км дорожного полотна на участках автодорог Маево — Островки — Фалютино и Насва — Вяз — Сивцево. Стоимость работ оценивается почти в 9 млн рублей.

Ремонт дорог в Невельском, Великолукском и Новосокольническом районах осуществляется в рамках плана работ «Псковавтодора» по содержанию региональных дорог в пределах размера бюджетных средств. Участки выбираются, как отметили в «Псковавтодоре, по результатам оценки их технического состояния с учетом мнения общественности.