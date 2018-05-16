0
21:33
Опубликована программа Первого Форума #Команда2018
19:08
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове (ВИДЕО)
18:19
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая
16:18
Состояние отремонтированных в прошлом году дворов проверил глава Пскова (ФОТО)
14:57
Михаил Ведерников посетил хлебокомбинат Бежаницкого райпо
11:44
Главам районов Псковской области поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза
10:58
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
Еще новости
Общество

Полиция Пскова приглашает жителей области на службу

УМВД России по городу Пскову приглашает граждан, отслуживших в Вооруженных силах Российской Федерации, на службу в отдельную роту патрульно-постовой службы полиции на должности полицейского, полицейского (водителя), полицейского (кинолога). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Приглашаются лица в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Из числа претендентов на должность полицейского (кинолога) отдается предпочтение лицам, прошедшим специальную подготовку и имеющим документ о соответствующем кинологическом образовании, заверенный нотариально или кинологической организацией.

Заработная плата - от 20 тысяч рублей, обеспечивается материальная помощь к отпуску. Предоставляются все социальные льготы: льготная выслуга лет (20 лет, с учётом службы в Вооруженных силах), пенсионное обеспечение, бесплатное медицинское обслуживание, возможность бесплатного обучения в учебных заведениях системы МВД России.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская (район «Любятово»), дом 7, кабинет 32, контактный телефон 29-25-73.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Опубликована программа Первого Форума #Команда2018
16 мая 2018
Опубликована программа Первого Форума #Команда2018
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове (ВИДЕО)
16 мая 2018
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове (ВИДЕО)
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая
16 мая 2018
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая
Состояние отремонтированных в прошлом году дворов проверил глава Пскова (ФОТО)
16 мая 2018
Состояние отремонтированных в прошлом году дворов проверил глава Пскова (ФОТО) 4
Михаил Ведерников посетил хлебокомбинат Бежаницкого райпо
16 мая 2018
Михаил Ведерников посетил хлебокомбинат Бежаницкого райпо
Главам районов Псковской области поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза
16 мая 2018
Главам районов Псковской области поручено усилить работу по обследованию населения и профилактике туберкулеза
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
16 мая 2018
Все заявки Псковской области прошли во 2-й тур всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов
Личный прием граждан провел глава Пскова
15 мая 2018
Личный прием граждан провел глава Пскова

Идет загрузка...