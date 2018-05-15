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Политика

Еврокомиссия хочет ужесточить шенгенскую визовую систему

Еврокомиссия (ЕК) предложила значительно ужесточить механизмы контроля и проверки данных для выдачи виз в Шенгенскую зону. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос, пишет Коммерсант. Он рассказал, что инициатива ЕК включает четыре практических аспекта:

 - все поданные на визу документы будут сверяться с базами данных криминальной полиции, антитеррористических и миграционных служб;

 - в базу данных впервые хотят включить информацию о долгосрочных визах и видах на жительство неевропейских граждан в странах ЕС, чтобы можно было контролировать трансграничное перемещение этих лиц;

- данные всех запрашивавших шенгенскую визу лиц будут хранить в единой базе;

- пограничные службы и силовые структуры ЕС получат упрощенный доступ к информации из визовой базы данных.

«Преступники и потенциальные террористы не должны иметь возможность пробраться в Европу незамеченными. ЕС — не крепость, но мы должны знать, кто пересекает наши границы»,— цитирует ТАСС господина Аврамопулоса.

В марте ЕК предложила повысить на €20 визовый сбор Шенгена для граждан третьих стран. Напомним, в шенгенскую зону входят 22 страны ЕС, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Фактически к ней также относятся Монако, Сан-Марино, Андорра и Ватикан — эти государства не подписали законодательство Шенгена, но при пересечении границ между ними и странами-членами шенгенской зоны также нет контроля пограничной службы.

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