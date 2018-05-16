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Общество

На Крымском мосту зафиксировали нарушение скоростного режима

Госавтоинспекция Крыма сообщила о первых зафиксированных случаях нарушения скоростного режима водителями автотранспорта, движущегося по Крымскому мосту, заявил руководитель отдела информации и общественных связей МВД по республике Крым Ольга Кондрашова, передает РИА «Новости».

«Сегодня в УГИБДД МВД по Республике Крым от очевидцев поступили видеоматериалы о факте нарушения установленного на мостовом переходе скоростного режима несколькими участниками движения. Эти видеоматериалы были зарегистрированы в установленном законом порядке и переданы в отделение ГИБДД управления МВД России по городу Керчь для принятия по ним решения в рамках действующего законодательства», — сказала Кондрашова.

Крымский мост, движение по которому было запущено 16 мая, является самым протяженным мостом в России, его длина составляет 19 километров.

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