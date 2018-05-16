Дмитрий Медведев рассказал о работе над законопроектами о цифровых деньгах

22:39, 16 мая 2018, ПАИ

Вместо криптовалюты и токена в России могут ввести понятия цифровых денег и цифровых прав, заявил на Петербургском юридическом форуме премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, уже разрабатываются соответствующие проекты законов, которые должны помешать выводу активов в нерегулируемую цифровую среду. «Нам нужно закрепить в гражданском законодательстве базовые положения, перевести их на язык права»,— цитирует «РИА Новости» Медведева.

Как уточнил премьер, новое регулирование в сфере цифровой валюты также поможет обеспечить судебную защиту от злоупотреблений в случае возникновения споров. «Помешает выводить активы в нерегулируемую цифровую среду — это особенно важно при борьбе с легализацией доходов, которые получены преступным путем. А также создаст основу для построения системы налогообложения таких объектов»,— добавил Дмитрий Медведев.

В январе Минфин России опубликовал документ, призванный установить правовую основу регулирования крипторынка. Эксперты и участники рынка, однако, назвали документ сырым и недостаточно проработанным. В марте группа депутатов внесла в Госдуму законопроект «О цифровых финансовых активах». В нем, в частности, вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, и определяются ключевые различия между ними.