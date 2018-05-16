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Общество

Российскую Конституцию предложили дополнить понятием «Интернет»

В Конституции Российской Федерации нужно зафиксировать понятие глобальной сети Интернет, заявил журналистам в ходе Петербургского международного юридического форума председатель Фонда социального страхования Андрей Кигим, пишет Росбалт.

«В Конституции есть упоминания почты, телеграфа, а Интернета нет. Сегодня мы видим, что старые технологии исчезают, сегодня все становится электронным. Поэтому это должно быть зафиксировано в Конституции. На сегодня понятие телеграфа исчезает, зато есть Интернет», — сказал глава ФСС.

По его словам, обозначив понятие Интернета, Конституция должна несколько иначе сказать о правах в глобальной сети.

«У нас есть право передвижения, а должно быть и право доступа к тем возможности, которые открывает Интернет» — добавил Кигим.

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