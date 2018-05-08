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Страна и мир

В Латвии анонсировали масштабные военные учения с участием тысяч военнослужащих НАТО

В Латвии с 3 по 15 июня пройдут военные учения Saber Strike, в которых примут участие несколько тысяч военнослужащих сил НАТО.

Об этом сообщил начальник управления военных учений Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) страны Гунар Грикманис, передает «Интерфакс» со ссылкой на BNS.

В организованных США учения сухопутных войск и военно-воздушных сил будут задействованы бронетехника и авиация. В Латвии маневры будут проходить на Адажском полигоне. В них поучаствуют более 3 тыс. военнослужащих из 13 стран НАТО. Маневры пройдут также на территории Эстонии и Польши.

Параллельно с Saber Strike на территории Латвии, Литвы и Польши пройдут учения Swift Response, организованные силами США в Европе. Во время этих учений будут отрабатываться навыки быстрого реагирования воздушно-десантных сил. В Латвии из американских самолетов в три этапа будут десантированы около 800 военнослужащих.

Помимо этого, представители сил НАТО примут участие в учениях латвийских Вооруженных сил «Намейс 2018».

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