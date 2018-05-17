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Общество

Вынести на огород горшок с крапивой советует 17 мая народный календарь

Пелагея Заступница, День баклушников отмечаются 17 мая. В этот день православная церковь чествует мученицу Пелагию Тарсийскую. Согласно житию, она родилась в III веке в Малой Азии, в семье знатных язычников, сообщает сalend.ru. Девушка была очень красива и хорошо образована, поэтому император Диоклетиан решил выдать ее замуж за своего наследника. Однако, Пелагия приняла крещение и отказалась вступать в брак с приемным сыном императора. Диоклетиан вызывал девушку к себе, а увидев ее красоту, захотел сделать ее уже своей женой. Пелагия отказала императору, за что поплатилась жизнью.

В народе святая Пелагия (Пелагея) всегда считалась заступницей невинных девиц, а также всех несправедливо обиженных. Кроме того, она покровительствовала птицам.

Вечером на Пелагею опытные огородники проводили обряд, который должен был защитить посадки от нечистой силы и разных вредителей. Для этого на огород выносили надтреснутый горшок, клали в него выдернутую с корнем крапиву и ставили горшок вверх дном на самую середину средней грядки. Считалось, что любая вражья сила, прикоснувшись к жгучей крапиве, испугается и убежит с огорода.

А сам день святой Пелагии назывался еще и днем баклушников. Именно в это время рубили деревья для выделки ложек и делали заготовки — баклуши.

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