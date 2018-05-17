Всемирный день электросвязи и информационного общества отмечается 17 мая

10:00, 17 мая 2018, ПАИ

Всемирный день электросвязи и информационного общества отмечается 17 мая. 27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию № A/RES/60/252, в которой провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества (World Telecommunication and Information Society Day), сообщает сalend.ru.

Этот день — профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий.

Цель данного праздника — способствовать повышению уровня осведомленности о возможностях, которые может принести обществам и странам использование интернета и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также о путях преодоления «цифрового разрыва».

До 2006 года этот День праздновался как Международный день электросвязи или Всемирный день телекоммуникаций (World Telecommunication Day). Этот праздник отмечался с 1969 года по решению сессии Административного совета Международного союза электросвязи.

Дата выбрана в связи с тем, что 17 мая 1865 года, после двух с половиной месяцев трудных переговоров, в Париже было подписано первое международное Телеграфное Соглашение, и был основан Международный Телеграфный Союз, с 1932 года — Международный Союз Электросвязи.

В разные годы праздник проходил под разными темами, среди которых: «Содействие развитию глобальной кибернетической безопасности», «Обеспечить связь между инвалидами», «Защита детей в киберпространстве», «Улучшение жизни сельских общин благодаря ИКТ», «Женщины и девушки в ИКТ», «ИКТ и повышение безопасности дорожного движения», «Электросвязь и ИКТ: движущие силы инноваций», «Предпринимательская деятельность в области ИКТ в интересах социального воздействия», «Обеспечить положительные результаты использования искусственного интеллекта для всех» и другие.