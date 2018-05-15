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За продажу суррогатного алкоголя жительница Куньинского района отправится на обязательные работы

Жительница Куньинского района получила 120 часов обязательных работ за продажу суррогатного алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

В суде установлено, что в конце августа 2017 года жительница деревни Пески приобрела на городском рынке в Великих Луках 5 литров суррогата алкоголя, которые привезла к себе домой и, разбавив водой, стала продавать получившуюся смесь. 28 февраля в ходе проведения оперативных мероприятий деятельность злоумышленницы была пресечена, спиртосодержащая жидкость изъята.

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