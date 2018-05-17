Больше рыбы планируют добавить в потребительскую корзину россиян

10:10, 17 мая 2018, ПАИ

Правительство РФ намерено подготовить новую потребительскую корзину. В ней планируется увеличить норму потребления рыбы и рыбопродуктов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания у главы Правительства Дмитрия Медведева.

Отмечается, что этот вопрос уже поручен Минтруду, Минздраву и Минэкономразвития, которые должны представить свои позиции до середины июня.

В Росрыболовстве считают, что у рыбной промышленности огромный потенциал, поэтому в России возможно увеличить потребление рыбы и морепродуктов.

Правительство также поручило разработать отдельную «дорожную карту» для рыбной отрасли и рассмотреть субсидирование строительства малотоннажных судов. Кроме того, пересмотреть квоты на вылов рыбы в пользу производителей, осуществляющих переработку продукции на территории РФ.