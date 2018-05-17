0
12:34
Первый форум проекта #Команда2018 пройдет в Пскове 18 мая
11:31
Михаил Ведерников вручил первые 13 благодарственных писем по итогам проведения и подготовки мероприятий к 9 мая
11:23
Конкурсантки «Миссис Псков – 2018» отдохнули в «Акваполисе» (ФОТО)
10:52
Опубликованы проекты Первого Форума #Команды2018
10:50
Михаил Ведерников поручил сформировать в течение месяца оргкомитет по подготовке к празднованию 74-й и 75-й годовщин Победы
21:33
Опубликована программа Первого Форума #Команда2018
19:08
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Больше рыбы планируют добавить в потребительскую корзину россиян

Правительство РФ намерено подготовить новую потребительскую корзину. В ней планируется увеличить норму потребления рыбы и рыбопродуктов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания у главы Правительства Дмитрия Медведева.

Отмечается, что этот вопрос уже поручен Минтруду, Минздраву и Минэкономразвития, которые должны представить свои позиции до середины июня.

В Росрыболовстве считают, что у рыбной промышленности огромный потенциал, поэтому в России возможно увеличить потребление рыбы и морепродуктов.

Правительство также поручило разработать отдельную «дорожную карту» для рыбной отрасли и рассмотреть субсидирование строительства малотоннажных судов. Кроме того, пересмотреть квоты на вылов рыбы в пользу производителей, осуществляющих переработку продукции на территории РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Первый форум проекта #Команда2018 пройдет в Пскове 18 мая
17 мая 2018
Первый форум проекта #Команда2018 пройдет в Пскове 18 мая
Михаил Ведерников вручил первые 13 благодарственных писем по итогам проведения и подготовки мероприятий к 9 мая
17 мая 2018
Михаил Ведерников вручил первые 13 благодарственных писем по итогам проведения и подготовки мероприятий к 9 мая
Конкурсантки «Миссис Псков – 2018» отдохнули в «Акваполисе» (ФОТО)
17 мая 2018
Конкурсантки «Миссис Псков – 2018» отдохнули в «Акваполисе» (ФОТО)
Опубликованы проекты Первого Форума #Команды2018
17 мая 2018
Опубликованы проекты Первого Форума #Команды2018
Михаил Ведерников поручил сформировать в течение месяца оргкомитет по подготовке к празднованию 74-й и 75-й годовщин Победы
17 мая 2018
Михаил Ведерников поручил сформировать в течение месяца оргкомитет по подготовке к празднованию 74-й и 75-й годовщин Победы 3
Опубликована программа Первого Форума #Команда2018
16 мая 2018
Опубликована программа Первого Форума #Команда2018 1
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове (ВИДЕО)
16 мая 2018
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове (ВИДЕО)
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая
16 мая 2018
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая

Идет загрузка...