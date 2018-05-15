За фальсификацию доказательств работник плюсской организации оштрафован на 30 тысяч

10:17, 17 мая 2018, ПАИ

В Плюсском районе работник ресурсоснабжающей организации оштрафован на 30 тысяч рублей за фальсификацию доказательств по гражданскому делу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что мужчина в целях получения материальной выгоды изготовил заведомо ложный документ, согласно которому у ресурсоснабжающей организации перед ним имелась задолженность по заработной плате. Документ был использован в качестве доказательства по гражданскому делу, по которому вынесен судебный приказ о взыскании зарплаты.