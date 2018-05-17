Уроженку Пустошкинского района разыскивает полиция Пскова

10:22, 17 мая 2018, ПАИ

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову разыскивает 50-летнюю Инну Перепеч, уроженку деревни Гультяи Пустошкинского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина проживала в селе Карамышево Псковского район и последний раз родственники видели ее 1 марта 2017 года. Ранее она неоднократно уходила.

Разыскиваемая среднего телосложения, ростом 165 сантиметров с темно-русыми короткими волосами и голубыми глазами.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Инны Перепеч, просят обратиться по телефонам 59-63-22, 59-63-09 или 02.