Россиянам придется регистрироваться при визите в города ЧМ-2018

10:45, 17 мая 2018, ПАИ

Граждан России с 25 мая по 25 июля обяжут регистрироваться при поездках в города, которые принимают матчи чемпионата мира по футболу, сообщает газета «Известия» со ссылкой на указ главы государства, который вступил в силу 12 мая.

Отмечается, что если у гражданина нет постоянной регистрации, то в течение трех дней со дня прибытия он должен самостоятельно обратиться в территориальный отдел МВД.

При оформлении временной регистрации у гражданина должны быть заявление, паспорт и документ, подтверждающий временное проживание. Государственная пошлина за оформление регистрации не предусмотрена. Иностранцам также необходимо зарегистрироваться в течение трех дней.

Напомним, что чемпионат мира по футболу впервые состоится в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.