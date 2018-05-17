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Общество

Россиянам придется регистрироваться при визите в города ЧМ-2018

Граждан России с 25 мая по 25 июля обяжут регистрироваться при поездках в города, которые принимают матчи чемпионата мира по футболу, сообщает газета «Известия» со ссылкой на указ главы государства, который вступил в силу 12 мая.

Отмечается, что если у гражданина нет постоянной регистрации, то в течение трех дней со дня прибытия он должен самостоятельно обратиться в территориальный отдел МВД.

При оформлении временной регистрации у гражданина должны быть заявление, паспорт и документ, подтверждающий временное проживание. Государственная пошлина за оформление регистрации не предусмотрена. Иностранцам также необходимо зарегистрироваться в течение трех дней.

Напомним, что чемпионат мира по футболу впервые состоится в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

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