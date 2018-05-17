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Общество

Техосмотр автобусов могут передать ГИБДД

В России планируют вернуть под контроль ГИБДД проведение технического осмотра автобусов, сообщает газета «Известия».

В МВД полагают, что такой шаг значительно повысит безопасность дорожного движения. Сейчас осмотры автобусов проводятся частными операторами, аккредитованными Российским союзом автостраховщиков.

Согласно действующим правилам, автобусы должны проходить техосмотр один раз в шесть месяцев. Оператор заполняет диагностическую карту, в которой содержатся сведения о том, соответствует ли транспортное средство требованиям безопасности.

Добавим, что контроль за техническим осмотром всего российского автобусного парка забрали у ГИБДД шесть лет назад с целью борьбы с коррупцией.

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