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По факту смерти рабочего при заготовке древесины в Бежаницком районе возбуждено уголовное дело

В Бежаницком районе возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

22 марта в Бежаницкий межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области из полиции поступило сообщение об обнаружении трупа работника ООО «Техдорстрой», осуществляющего заготовку древесины в лесном массиве у деревни Осьё. В этот день около 10:20 во время спиливания обломилась часть ствола стоящего рядом дерева, и оно упало на работника. Мужчина погиб на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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