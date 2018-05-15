Укравший 15 тысяч житель Бежаницкого района получил условный срок

11:50, 17 мая 2018, ПАИ

За грабёж житель Бежаницкого района получил условный срок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В суде установлено, что 20 января обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире в поселке Красный Луч, украл 15 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы без штрафа и ограничения свободы. Учитывая смягчающие обстоятельства, а также то, что он в полном объеме признал вину в совершении преступления, возместил причиненный ущерб, активно способствовал раскрытию и расследованию совершенного преступления, осужденному определено условное наказание с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.