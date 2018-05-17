Лидер «Убитых дорог» обратился в прокуратуру по поводу ремонта улицы Красных Партизан в Пскове

11:57, 17 мая 2018, ПАИ

Депутат Государственной Думы РФ, лидер общественного движения «Убитые дороги» Александр Васильев направил обращение в прокуратуру Псковской области с просьбой провести проверку деятельности Управления городского хозяйства администрации Пскова как заказчика работ при ремонте улицы Красных Партизан. Как сообщили Псковскому агентству информации в общественном движении «Убитые дороги», на этой улице на сегодняшний день завершены работы по устройству тротуаров, замене бортовых камней и укладке выравнивающего слоя асфальтового покрытия, но качество проведённого ремонта вызывает сомнение у горожан.

Со своими замечаниями по ремонту тротуара они обратились в общественное движение «Убитые Дороги», в ходе выездов на объект активисты также обнаружили недочеты.

Среди выявленных замечаний - асфальт на тротуаре около дома №17 по улице Красных Партизан укладывался на щебень, положенный прямо на старое покрытия без его фрезерования, подгрунтовка перед выравнивающим слоем велась прямо на песок и грязь, из-за чего битум прилип не к нижележащему слою, а к колесам самосвалов, подвозящих асфальт, и проезжающих мимо автомобилей, основание перед укладкой выравнивающего слоя не было подготовлено на всем протяжении должным образом.

«А вот чего активисты «Убитых дорог», которые неоднократно на протяжении недели выезжали на улицу Красных Партизан, не обнаружили, так это представителей заказчика – Управления городского хозяйства, которые, согласно контракту, обязаны осуществлять приемку выполненных работ, контроль и надзор за соответствием работ в порядке, предусмотренном нормативными документами (ГОСТ)», – рассказали в общественном движении.

Отмечается, что в случае выявления нарушений в ходе прокурорской проверки, виновных лиц привлекут к ответственности.