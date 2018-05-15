7 тысяч заплатит жительница Бежаницкого района за производство и сбыт суррогата

12:03, 17 мая 2018, ПАИ

Жительница Бежаницкого района заплатит штраф в размере 7 тысяч рублей за производство и сбыт суррогатного алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В суде установлено, что 3 февраля обвиняемая, находясь в посёлке Локня, приобрела у неустановленного лица спиртосодержащую жидкость в канистре объемом 5 литров, зная, что она не отвечает требованиям безопасности. В тот же день в поселке Бежаницы она изготовила не менее 1,74 литра спиртосодержащей жидкости и разлила по стеклянным бутылкам объемом 0,5 литра с этикетками производителя алкоголя. Бутылки женщина хранила у себя в целях сбыта. 16 февраля она продала 0,78 литра этой жидкости по цене 200 рублей.

В ходе осмотра места происшествия в квартире обвиняемой обнаружены и изъяты 2 прозрачные бутылки со спиртосодержащей жидкостью объемом 0,48 литра.