Братское захоронение в невельской деревне Кислое отреставрировал Великолукский свиноводческий комплекс

12:13, 17 мая 2018, ПАИ

Великолукский свиноводческий комплекс полностью отреставрировал и восстановил братское захоронение в деревне Кислое Невельского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили на предприятие.

Великолукский свиноводческий комплекс также провел благоустройство территории около памятника.

Добавим, что проект реставрации данного памятника прошел согласование в районной администрации. А при проведении восстановительных работ использовались только те материалы, которые изначально применялись при возведении братского захоронения.

Отметим, что общественная деятельность Великолукского свиноводческого комплекса охватывает немалое количество социальных программ регионального масштаба. Великолукский свиноводческий комплекс планирует и дальше реставрировать братские захоронения в Псковской области.

Напомним, что в прошлом году на Великолукский свиноводческий комплекс были трудоустроены около 2 тысяч человек. При этом Псковская область стала лидером по приросту производства свинины по итогам 2017 года, а Великолукский мясокомбинат вошел в топ-5 рейтинга крупнейших производителей свинины в России.