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Общество

Три девушки пострадали в ДТП в результате столкновения с автобусом в Великолукском районе

Три девушки пострадали в дорожно-транспортном происшествии в результате столкновения с автобусом в Великолукском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 16 мая в 13:20 в деревне Дубрава-2 Великолукского района 4-м километре  автодороги Першино - Лычёво 53-летний водитель автобуса Hyundai HD не уступил дорогу Hyundai Accent, пользующемуся преимуществом в движении, и столкнулся с ним. Управлял автомобилем 22-летнего молодого человека.

В результате ДТП три пассажирки Hyundai от 20 до 22 лет получили незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

Также 16 мая сотрудники ГИБДД задержали 6 нетрезвых водителей.

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