Жительницу Локнянского района заключили под стражу за совершение четырех краж

12:28, 17 мая 2018, ПАИ

Следственное подразделение МО МВД России «Новосокольнический» на территории Локнянского района изобличила в совершении четырех краж местную 28-летнюю жительницу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в начале апреля в Локне подозреваемая незаконно проникла в гараж, откуда похитила имущество, а затем совершила еще две кражи из частных домов в деревне Веретье Локнянского района. После этого, распивая спиртное, она похитила деньги у местной жительницы.

В настоящее время в отношении безработной и ранее судимой девушки избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.