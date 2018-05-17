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Общество

Жительницу Локнянского района заключили под стражу за совершение четырех краж

Следственное подразделение МО МВД России «Новосокольнический» на территории Локнянского района изобличила в совершении четырех краж местную 28-летнюю жительницу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в начале апреля в Локне подозреваемая незаконно проникла в гараж, откуда похитила имущество, а затем совершила еще две кражи из частных домов в деревне Веретье Локнянского района. После этого, распивая спиртное, она похитила деньги у местной жительницы.

В настоящее время в отношении безработной и ранее судимой девушки избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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