Программа второго дня фестиваля «Другое искусство» в Пскове

10:33, 17 мая 2018, ПАИ

17 мая в Пскове продолжит работу фестиваль «Другое искусство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В Детском парке будет работать ярмарка «Путешествие вещей», где любой желающий сможет приобрести керамические, деревянные, тканые поделки ручной работы.

В 10:00 на малой сцене Псковского театра драмы стартовала театральная лаборатория «Открытая сцена». В программе лаборатории - интерактивный спектакль-мюзикл «Бременские музыканты» театральной студии «Преодоление» (город Кондопога), спектакль «Полеты во сне и наяву» театральной студии «Я и Ты» (Псков), «Откуда взялась Даугава» (Рига), «Дом, в котором….» от Центра специального образования № 1 (Псковская область), спектакль «Дорогами театра» (Санкт-Петербург), «Приключения Элли и ее друзей» (Бельско-Устьенский детский дом-интернат)

Вход на лабораторию свободный.

В 15:00 в медиахолле Театрально-концертной дирекции состоится инклюзивная игра «Курьер» студии «ДА!» из Санкт-Петербурга. В игре соединены элементы различных классов игр: живого действия, функционально-ролевых, деловых, психологических, логических.

В 18:00 в музее театра откроется выставка графики Андрея Щукина.

В 18:30 гостей и участников фестиваля ждет вечер инклюзивной хореографии от Ташкентского театра движения «Лик». Это пластическое повествование о том, как молодые люди с инвалидностью, вступая во взрослую жизнь, ищут точки соприкосновения с другими людьми и с миром вообще. Драматургия всех спектаклей театра движения «Лик» основана на реальных событиях из жизни актеров: одни из них - незрячие, другие не слышат и не говорят, у третьих - умственные или физические особенности. Некоторые ребята большую часть жизни проводят в инвалидной коляске.

«Обычно именно окружающие люди помогают им сделать новый шаг, новое открытие, одержать новую победу. Но и сами ребята с инвалидностью способны принести в этот мир что-то важное и даже помочь другим. Своим присутствием, а тем более творчеством они делают сердца здоровых людей мягче и добрее. Главная идея представления в том, что все мы своими достоинствами можем восполнить недостатки друг друга и прийти к подлинному единению», - говорится в аннотации.

Вход на спектакль свободный, но по пригласительным билетам, получить которые можно в кассе театра.

Завершит второй день фестиваля показ кинофильма «На уровне глаз», который состоится в 20:00 в медиахолле Театрально-концертной дирекции. Картина покажет, насколько чужое мнение и стереотипы разделяют людей и, порой, стеной встают на пути к мечте.

«На уровне глаз» рассказывает историю Михаэля, мальчика из детского дома, о его пути к семье. Михаэль, узнав, что его отец жив, пишет ему письмо в надежде обрести настоящего друга и защитника. Он откликается на письмо сына, о существовании которого даже не подозревал, ему хочется попробовать себя в роли отца. Но долгожданная встреча рушит все мечты. Готов ли мальчик принять отца, рост которого ниже, чем у самого Михаэля? И сыну, и отцу понадобится время, чтобы понять – между ними больше общего, чем у обычных отца и сына.

«На уровне глаз» получил приз VIII Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров» и был признан жюри самым жизнерадостным фильмом.

Вход на кинопоказ - свободный (по пригласительным билетам, получить можно в кассе театра).

Напомним, 18 мая в Центре лечебной педагогики на улице Яна Райниса, 56 состоится благотворительный аукцион и бесплатный концерт под открытым небом «Воздух-джаз», на котором выступят легендарная петербургская музыкальная группа «St. Petersburg Ska-Jazz Review», группа «Рур-рок - мы вместе» (Россия/Германия), Beverly Daley (Германия) и группа «Профессор – Джаз» (Псков).