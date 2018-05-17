0
12:34
Первый форум проекта #Команда2018 пройдет в Пскове 18 мая
11:31
Михаил Ведерников вручил первые 13 благодарственных писем по итогам проведения и подготовки мероприятий к 9 мая
11:23
Конкурсантки «Миссис Псков – 2018» отдохнули в «Акваполисе» (ФОТО)
10:52
Опубликованы проекты Первого Форума #Команды2018
10:50
Михаил Ведерников поручил сформировать в течение месяца оргкомитет по подготовке к празднованию 74-й и 75-й годовщин Победы
21:33
Опубликована программа Первого Форума #Команда2018
19:08
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Тысячерублевую поддельную купюру обнаружили в Пскове

В Пскове выявили тысячерублевую банкноту с признаками подделки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подделку обнаружили 16 мая  в одном из финансовых учреждений  Пскова. По имеющимся данным, она поступила от псковича средних лет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

В пресс-службе напомнили, что если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Первый форум проекта #Команда2018 пройдет в Пскове 18 мая
17 мая 2018
Первый форум проекта #Команда2018 пройдет в Пскове 18 мая
Михаил Ведерников вручил первые 13 благодарственных писем по итогам проведения и подготовки мероприятий к 9 мая
17 мая 2018
Михаил Ведерников вручил первые 13 благодарственных писем по итогам проведения и подготовки мероприятий к 9 мая
Конкурсантки «Миссис Псков – 2018» отдохнули в «Акваполисе» (ФОТО)
17 мая 2018
Конкурсантки «Миссис Псков – 2018» отдохнули в «Акваполисе» (ФОТО)
Опубликованы проекты Первого Форума #Команды2018
17 мая 2018
Опубликованы проекты Первого Форума #Команды2018
Михаил Ведерников поручил сформировать в течение месяца оргкомитет по подготовке к празднованию 74-й и 75-й годовщин Победы
17 мая 2018
Михаил Ведерников поручил сформировать в течение месяца оргкомитет по подготовке к празднованию 74-й и 75-й годовщин Победы 3
Опубликована программа Первого Форума #Команда2018
16 мая 2018
Опубликована программа Первого Форума #Команда2018 1
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове (ВИДЕО)
16 мая 2018
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове (ВИДЕО)
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая
16 мая 2018
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая

Идет загрузка...