Тысячерублевую поддельную купюру обнаружили в Пскове

10:43, 17 мая 2018, ПАИ

В Пскове выявили тысячерублевую банкноту с признаками подделки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Подделку обнаружили 16 мая в одном из финансовых учреждений Пскова. По имеющимся данным, она поступила от псковича средних лет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

В пресс-службе напомнили, что если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.