Врио губернатора поставил задачу проработать вопрос установления льгот для детей войны в Псковской области

11:17, 17 мая 2018, ПАИ

Врио губернатора Михаил Ведерников поручил проработать вопрос установления льгот для детей войны. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с итогового совещания по подготовке и проведению мероприятий к Дню победы, которое проходит 17 мая.

Руководитель региона заметил, что на приеме к нему подходили люди и отмечали, что незаслуженно забыта категория людей из числа детей войны.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Копосов рассказал о деятельности организации «Дети войны». По его словам, сейчас эти людям по 70-90 лет. «Фашисты у этой категории людей отняли детство и юность», - заявил Анатолий Копосов и сообщил, что сам родился в январе 1944 года, вместе с матерью «жил в теплушке в прифронтовой полосе на Псковщине, пока отец работал машинистом паровоза». «Из-за бомбежек поздно заговорил - только в три года...» - добавил парламентарий.

Он заявил, что цель организации «Дети войны» - рассказать нынешним детям, зачем Германия напала на СССР. «Задача была одна - уничтожить русский народ, - пояснил Анатолий Копосов. - Представители нашей организации во всех районах активно участвуют в праздничных мероприятиях. В районах понимают важность работы по поддержке детей войны». В качестве примера он привел Красногородский район, где есть памятный знак, высажена аллея в честь детей войны. Также депутат озвучил инициативу открыть в Пскове в сквере Павших борцов памятную доску. «У нас не должно произойти разрыва поколений. Ведь в отдельных районах осталось уже менее 10 ветеранов», - заключил Анатолий Копосов.

Михаил Ведерников констатировал, что в Пскове проживают порядка 48 тысяч человек, которые попадают в категорию детей войны. 43 тысячи из них теми или иными льготами уже пользуются. По словам врио губернатора, если принимать областной закон и прописывать льготы, то можно предложить на выбор, какие льготы они будут получать. Руководитель региона отметил, что на допльготы тем, кто ими еще не охвачен, потребуется порядка 16 млн рублей в год. Он поручил проработать этот вопрос с правовым управлением, посмотреть, можно ли предоставить детям войны какие-то вещи, которые не требуют бюджетных расходов, например, первоочередной прием в органах власти. «Более внимательно надо относиться к просьбам людей, они все справедливы и решаемы», - подчеркнул Михаил Ведерников. Также он предложил предусмотреть льготный проезд в транспорте для детей войны.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов заявил, что на сессии депутаты готовы рассмотреть возможные меры поддержки. Однако, по его словам, потребуются дополнительные финансовые источники, которые пока неочевидны. «Пока можно пойти по пути принятия статуса, а уже потом рассматривать введение льгот, исходя из наших возможностей», - считает спикер Собрания.

Также в ходе совещания глава города Великие Луки Николай Козловский рассказал о выполнении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 73-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, в общегородских праздничных мероприятиях в Великих Луках приняли участие более 29 тысяч человек, что значительно больше, чем в прошлом году. 1274 человека уже получили единовременные выплаты из городского бюджета к празднику, выплаты продолжаются.

Михаил Ведерников отметил, что Псков заслушивать не нужно, так как все видели, как проходил парад. По словам руководителя региона, никаких нареканий нет. Он поблагодарил за работу главу Пскова Ивана Цецерского и Николая Козловского, а также глав других муниципалитетов.