0
12:34
Первый форум проекта #Команда2018 пройдет в Пскове 18 мая
11:31
Михаил Ведерников вручил первые 13 благодарственных писем по итогам проведения и подготовки мероприятий к 9 мая
11:23
Конкурсантки «Миссис Псков – 2018» отдохнули в «Акваполисе» (ФОТО)
10:52
Опубликованы проекты Первого Форума #Команды2018
10:50
Михаил Ведерников поручил сформировать в течение месяца оргкомитет по подготовке к празднованию 74-й и 75-й годовщин Победы
21:33
Опубликована программа Первого Форума #Команда2018
19:08
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Опубликованы проекты Первого Форума #Команды2018

Опубликованы проекты, которые будут презентовать участники Первого Форума #Команды2018, который состоится в Пскове 18 мая. Об этом сообщается на сайте #Команды2018.

Мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном парке «Простория» по адресу: Иркутский переулок, дом 2. 

В числе федеральных экспертов на Форум приглашены директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда, директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Печугин, депутат Государственной Думы Российской Федерации VII созыва, член комитета по культуре Елена Бондаренко, телевизионный ведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев.  

С программой Первого Форума #Команда2018 можно ознакомиться здесь.

Напомним, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников презентовал проект #Команда2018 9 апреля. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • #Команда2018
Опубликованы проекты Первого Форума #Команды2018 Опубликована программа Первого Форума #Команда2018 Два проекта по безопасности дорожного движения представила Федерация автоспорта в #Команду2018 Андрей Бегмурадов: Без поддержки врио губернатора Псковской области было бы сложно организовать чемпионат по дворовому футболу Финал Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области состоится 26 мая Организатор: Число заинтересовавшихся участием в Чемпионате по дворовому футболу на кубок губернатора превысило все ожидания Начался ПАИ-live с Андреем Бегмурадовым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Дворово-футбольный ПАИ-live начнется в 14:00 Стали известны результаты финальных игр в Пскове Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области В Великих Луках завершились финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Первый форум проекта #Команда2018 пройдет в Пскове 18 мая
17 мая 2018
Первый форум проекта #Команда2018 пройдет в Пскове 18 мая
Михаил Ведерников вручил первые 13 благодарственных писем по итогам проведения и подготовки мероприятий к 9 мая
17 мая 2018
Михаил Ведерников вручил первые 13 благодарственных писем по итогам проведения и подготовки мероприятий к 9 мая
Конкурсантки «Миссис Псков – 2018» отдохнули в «Акваполисе» (ФОТО)
17 мая 2018
Конкурсантки «Миссис Псков – 2018» отдохнули в «Акваполисе» (ФОТО)
Опубликованы проекты Первого Форума #Команды2018
17 мая 2018
Опубликованы проекты Первого Форума #Команды2018
Михаил Ведерников поручил сформировать в течение месяца оргкомитет по подготовке к празднованию 74-й и 75-й годовщин Победы
17 мая 2018
Михаил Ведерников поручил сформировать в течение месяца оргкомитет по подготовке к празднованию 74-й и 75-й годовщин Победы 3
Опубликована программа Первого Форума #Команда2018
16 мая 2018
Опубликована программа Первого Форума #Команда2018 1
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове (ВИДЕО)
16 мая 2018
Фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове (ВИДЕО)
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая
16 мая 2018
Pre-party конкурса «Миссис Псков-2018» состоится 18 мая

Идет загрузка...