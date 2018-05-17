Опубликованы проекты Первого Форума #Команды2018
Опубликованы проекты, которые будут презентовать участники Первого Форума #Команды2018, который состоится в Пскове 18 мая. Об этом сообщается на сайте #Команды2018.
Мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном парке «Простория» по адресу: Иркутский переулок, дом 2.
В числе федеральных экспертов на Форум приглашены директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда, директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Печугин, депутат Государственной Думы Российской Федерации VII созыва, член комитета по культуре Елена Бондаренко, телевизионный ведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев.
С программой Первого Форума #Команда2018 можно ознакомиться здесь.
Напомним, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников презентовал проект #Команда2018 9 апреля. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.