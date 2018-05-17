«Умные» счётчики появятся в российских квартирах

12:30, 17 мая 2018, ПАИ

Минстрой РФ предлагает в следующем году сделать обязательной установку в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний. Нововведение затронет дома с капитальным ремонтом и новостройки, сообщает газета «Известия».

Специалисты ведомства считают, что такое решение позволит упорядочить сферу расчетов за коммунальные услуги. В то же время это позволит решить проблему «подкрутки» счетчиков недобросовестными домовладельцами. Так, по словам одного из авторов проекта председателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина, с новыми приборами похищать ресурсы станет невозможно.

«В каждом счетчике стоит электронная головка, своеобразный «мозг», которая передает показания в пределах 4–6 км в онлайн-режиме. Если весь дом подключен к такой системе, то воровать невозможно, потому что любое вторжение будет зафиксировано», — пояснил он.