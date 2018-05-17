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Общество

«Умные» счётчики появятся в российских квартирах

Минстрой РФ предлагает в следующем году сделать обязательной установку в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний. Нововведение затронет дома с капитальным ремонтом и новостройки, сообщает газета «Известия».

Специалисты ведомства считают, что такое решение позволит упорядочить сферу расчетов за коммунальные услуги. В то же время это позволит решить проблему «подкрутки» счетчиков недобросовестными домовладельцами. Так, по словам одного из авторов проекта председателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина, с новыми приборами похищать ресурсы станет невозможно.

«В каждом счетчике стоит электронная головка, своеобразный «мозг», которая передает показания в пределах 4–6 км в онлайн-режиме. Если весь дом подключен к такой системе, то воровать невозможно, потому что любое вторжение будет зафиксировано», — пояснил он.

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