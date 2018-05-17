Михаил Ведерников вручил первые 13 благодарственных писем по итогам проведения и подготовки мероприятий к 9 мая

11:31, 17 мая 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников вручил первые 13 благодарственных писем по итогам проведения и подготовки мероприятий к 9 мая. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с итогового совещания по подготовке и проведению мероприятий к Дню победы, которое проходит 17 мая.

Всего таких писем будет 500. Михаил Ведерников попросил глав районов внимательно отнестись к составлению списков, в которые должны войти простые граждане, «чья работа, возможно, на первый взгляд незаметна».

Сегодня письма были вручены командиру 76-й десантно-штурмовой дивизии Игорю Каплию, главе города Великие Луки Николаю Козловскому, члену областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николаю Никитенко, главе Пскова Ивану Цецерскому, главе администрации города Александру Братчикову, коллективу Псковского областного центра народного творчества, коллективу танца «Русские узоры», Главному госуправлению соцзащиты населения региона, коллективу Великолукской межрайонной больницы, Псковской станции скорой медицинской помощи, Псковскому госпиталю для ветеранов войны, «Волонтерам Победы» и директору Центра внешкольной работы «Патриот» Анатолию Мультаху.

Студентка Псковского государственного университета Глория Тесля в ходе совещания рассказала, что этот День Победы для неё прошел сложно, так как она вела 4 проекта. Один из них – «Улицы Героев», в рамках которого волонтеры раздали жителям Псковской области 75 тысяч брошюр с историями о Героях Советского Союза, чьи имена увековечены в названиях улиц.

Что касается проекта «Внуки истории», Глория Тесля сказала, что ролики снимаются, но пока не выпускаются в сеть. Она также добавила, что прошел Ситцеввый бал, посвященный 1943 году. «Горожане узнали, что происходило в этот год на территории области. Люди благодарили, просили продолжения проекта», - заявила Глория Тесля.

Особенно гордится она акцией «Мы из прошлого». «Мы помогали в сопровождении ветеранов, если они плохо себя чувствовали, провожали их до квартиры. Нас часто просят о помощи, в основном, она связана с простым человеческим вниманием», - рассказала студентка и заверила, что все проекты будут продолжаться.

«Я наблюдал за вами с трибуны. Настолько это было искренне и по-настоящему, будто внучка вела своего дедушку. Это приятно», - обратился к ней Михаил Ведерников.

Общественный помощник врио губернатора Псковской области Ольга Кутузова сказала, что необходимо выпустить большой фотобуклет с лицами ветеранов, которые присутствовали на празднике 9 мая в этом году, и раздать эти буклеты каждому из них. «Разработку и вручение буклетов я готова взять на себя», - заявила она.

«Мы со своей стороны поможем. Всем еще раз спасибо. Это главный праздник нашей страны», - сказал врио губернатора.