Пскович извинился перед братом за избиение палкой и избежал наказания

12:55, 17 мая 2018, ПАИ

Уголовное дело в отношении жителя Псковского района, обвиняемого в причинении легкого вреда здоровью человека, прекращено за примирением сторон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В суде установлено, что днём 25 марта в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, обвиняемый ударил брата палкой по голове, а также нанес не менее 5 ударов по рукам и грудной клетке.

В судебном заседании потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, пояснив, что брат извинился, в связи с чем к нему нет претензий. Подсудимый полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном.