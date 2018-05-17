Дожди и грозы ожидаются 18 мая в Псковской области

15:51, 17 мая 2018, ПАИ

18 мая в Псковской области ожидается переменная облачная с прояснениями, пройдут кратковременные, местами возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днем – от +19 до +24.

Атмосферное давление будет низким. Радиационный фон находится в норме.