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Дожди и грозы ожидаются 18 мая в Псковской области

18 мая в Псковской области ожидается переменная облачная с прояснениями, пройдут кратковременные, местами возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днем – от +19 до +24.

Атмосферное давление будет низким. Радиационный фон находится в норме.

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