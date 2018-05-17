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Общество

Из-за уклонения от обязательных работ пскович отправится в колонию-поселение

Псковичу заменили обязательные работы реальным лишением свободы в связи с уклонением от назначенного наказания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

В судебном заседании установлено, что мужчине были назначены 400 часов обязательных работ за кражу. Осужденный состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции, ему было выдано направление для трудоустройства и отбывания наказания.

Однако пскович злостно уклонялся от работ, в связи с чем начальник инспекции направил в мировой суд представление о замене неотбытой части наказания на реальное лишение свободы. Суд определил применить в отношении осужденного меру пресечения в виде заключения под стражу в зале суда с последующим направлением в колонию-поселение.

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