Из-за уклонения от обязательных работ пскович отправится в колонию-поселение

13:27, 17 мая 2018, ПАИ

Псковичу заменили обязательные работы реальным лишением свободы в связи с уклонением от назначенного наказания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

В судебном заседании установлено, что мужчине были назначены 400 часов обязательных работ за кражу. Осужденный состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции, ему было выдано направление для трудоустройства и отбывания наказания.

Однако пскович злостно уклонялся от работ, в связи с чем начальник инспекции направил в мировой суд представление о замене неотбытой части наказания на реальное лишение свободы. Суд определил применить в отношении осужденного меру пресечения в виде заключения под стражу в зале суда с последующим направлением в колонию-поселение.