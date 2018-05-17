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Общество

Совет по молодёжной политике при главе Пскова обсудил перспективные направления работы

В Пскове состоялось заседание Совета по молодёжной политике при главе муниципального образования «Город Псков». В нём приняла участие заместитель главы города Елена Полонская.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, молодые люди обсудили работу Совета на праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Победы. Удачным и полезным проектом признана помощь маломобильным гражданам в посещении парада, концертов и других площадок на празднике 9 Мая. Продолжение эта акция получит 1 июня, в День защиты детей, когда члены совета помогут детям с ограниченными возможностями побывать на празднике.

Члены Совета договорились разработать план мероприятий на День защиты детей и День семьи, а также наметить перспективы взаимодействия с учебными заведениями города в будущем учебном году.

Напомним, по проекту «Мобильный тур», который разрабатывается Управлением культуры администрации города в рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени в Пскове в 2019 году, решено возле примерно 100 знаковых объектов города установить таблички на стойках, оборудованные QR-кодами. С их помощью на мобильный телефон можно получить информацию о туристическом объекте. Совет по молодёжной политике разработал свой вариант такой таблички. Изделие будет представлено на ближайшем рабочем совещании по Ганзе. Оно выгодно отличается от аналогов в других городах тем, что имеет антивандальную защиту.

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