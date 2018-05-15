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Политика

Татьяна Голикова освобождена от должности председателя Счетной палаты

Госдума России досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму представление об освобождении Татьяны Голиковой в связи с тем, что Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике.

Отмечается, что Татьяна Голикова расплакалась на последнем слове перед депутатами. «Я благодарна аудиторам и коллективу Cчетной палаты», — приводит слова политика портал Газета.RU

Как пишет ТАСС, сегодня думские фракции представят и рассмотрят кандидатуры на освободившуюся должность главы Счетной палаты, а поддержанные советом нижней палаты кандидатуры рассмотрит Владимир Путин.

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