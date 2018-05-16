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Экономика

Нарушения при приёмке творога по госконтракту допустила псковская психиатрическая больница

Прокуратура выявила в работе Псковской областной психиатрической больницы № 1 нарушения требований законодательства в сфере закупок в части организации приемки и экспертизы товара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что между учреждением и одним из юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории района, был заключен государственный контракт на поставку творога. В январе-феврале больница приняла творог по актам приема-передачи и счетам-фактурам, в которых сведения о производителе и стране происхождения товара отсутствовали.

Таким образом, сотрудники учреждения провели приемку товара ненадлежащим образом, что свидетельствует о том, что документы не изучаются, процедура проверки качества продуктов и предъявления претензий к нему в полной мере не соблюдена, пояснили в прокуратуре.

В этой связи в адрес директора больницы было внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, по инициативе прокуратуры района  виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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