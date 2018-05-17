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Общество

Клуб председателей советов многоквартирных домов собрался на очередную встречу в Пскове

16 мая в Пскове состоялось очередное заседание Клуба многоквартирных домов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В ходе встречи участники рассмотрели актуальные вопросы деятельности управляющих организаций по обеспечению доступа к информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности и другие темы, касающиеся законодательных изменений в сфере коммунального хозяйства.

В частности, на вопросы участников встречи по внесенным изменениям в постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 года «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» ответила начальник инспекции государственного жилищного надзора Светлана Медведева.

Интерес участников вызвало выступление председателя Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексея Кириллова. Он разъяснил актуальные аспекты в работе с информацией в личном кабинете в ГИС ЖКХ.

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