В Пскове отметят Международный день соседей

15:01, 17 мая 2018, ПАИ

В Пскове отметят Международный день соседей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Председатель Общественного совета при Госкомитете Псковской области по строительству и ЖКХ, руководитель общественной организации «Все дома» Алексей Кириллов рассказал о Всероссийской акции «Международный день соседей», которая пройдет в Пскове 25-26 мая и призвал Управляющие компании города принять активное участие в организации праздничных мероприятий в эти дни в своих дворах: продумать сценарий праздника с развлекательными программами и подать заявку в УГХ администрации города.

«Актуальность данной акции обусловлена тем, что реформирование отрасли ЖКХ ориентировано, в том числе, на вовлечение собственников в процесс управления своими домами. Это предполагает высокую степень самоорганизации жителей многоквартирных домов, их участие в общих собраниях, умение защищать свои права. Объединившись, соседи смогут более грамотно вести переговоры с управляющими организациями и органами местного самоуправления, защищать свои права в вопросах, связанных с их многоквартирным домом и двором. А это - в свою очередь, позволит улучшить привлекательность дома, улицы, города. Данная акция в Пскове будет проводиться уже 3 раз подряд. С нашей стороны мы готовы предоставить музыкальное сопровождение, пироги, аниматоров, баннеры», - рассказал Алексей Кириллов.