Руководитель театра «Лик»: Чем больше будет событий, подобных фестивалю «Другое искусство», тем лучше

18:09, 17 мая 2018, ПАИ

Чем больше будет событий, подобных фестивалю «Другое искусство», чем больше людей с особенностями будет в них вовлечено, тем лучше, заявила участница фестиваля, художественный руководитель театра движения «Лик» (Узбекистан, Ташкент) Лилия Севастьянова 17 мая в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live.

Она отметила, что фестиваль «Другое искусство» становиться масштабнее год от года. «Каждый новый – еще лучше и прекраснее», - подчеркнула Лилия Севастьянова.

Обратила она внимание и на место проведение фестиваля, заметив, что это имеет двойную ценность: приезжая в Псков на мероприятие, гости ещё и знакомятся со старинным городом.

Говоря о театре «Лик», Лилия Севастьянова рассказала, что работа там ведётся по авторской методике, то, что делают артисты, - это пластическая импровизация. «Первое, чему учат ребят – слушать других, при таком отношении к миру и людям, все это делается совсем не сложно», - добавила гостья эфира.