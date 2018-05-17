Участница фестиваля «Другое искусство»: Через некоторое время становится неважно, что на сцене - люди с инвалидностью

13:37, 17 мая 2018, ПАИ

«Если первые несколько минут, вы ещё замечаете, что на сцене люди с инвалидностью, то потом это отходит на второй план», - сказала участница фестиваля для людей с особенностями в развитии «Другое искусство», художественный руководитель театра движения «Лик» (Узбекистан, Ташкент) Лилия Севастьянова в эфире ПАИ-live 17 мая.

«У нашего театра большой репертуар. Мы поставили больше десятка спектаклей. Таким образом, хочется крупным планом показать каждого из ребят, достигших профессионального уровня», - отметила Лилия Севастьянова.

В их театре служат и профессионалы, и ребята с инвалидностью. «Уже человек 10 с очень сложными патологиями, которые, тем не менее, работают очень профессионально. Все спектакли имеют основу нравственного, духовного развития. Каждый фрагмент – это не столько рассказ о событии из жизни, а рассказ о внутреннем движении, внутренних поисках», - уверена руководитель

По её словам, все ребята с отклонениями обучаемы, «просто надо приложить больше терпения и труда». «На мой взгляд, главное - внутренняя работа, внутреннее движение. Оно возникает не от суставов и мышц, а от внутреннего состояния. Настоящий театр можно делать с любыми людьми, потому что самый главный диалог актера со зрителем происходит на уровне души», - добавила Лилия Севастьянова.

Она также отметила, что многие родители и учителя отмечают «колоссальное воспитательное воздействие спектаклей». «Люди пересматривают какие-то свои жизненные ценности после просмотров спектаклей», - заключила руководитель театра.

Напомним, сегодня, в 18:30, на сцене Псковского театра в рамках второго дня фестиваля состоится вечер инклюзивной хореографии от Ташкентского театра движения «Лик». Это пластическое повествование о том, как молодые люди с инвалидностью, вступая во взрослую жизнь, ищут точки соприкосновения с другими людьми и с миром вообще. Драматургия всех спектаклей театра движения «Лик» основана на реальных событиях из жизни актеров: одни из них - незрячие, другие не слышат и не говорят, у третьих - умственные или физические особенности. Некоторые ребята большую часть жизни проводят в инвалидной коляске.