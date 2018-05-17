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Общество

950 соотечественников вернуться в Псковскую область в рамках переселения в этом году

950 участников подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы» и членов их семей вернуться в Псковскую область в 2018 году.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, осуществляется государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Она направлена на дальнейшее развитие демографической и социально-экономической ситуации в регионе.

На 1 мая в Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области поступили 214 заявлений об участии в  программе, из них  90 –  из-за рубежа, 124 – от соотечественников, проживающих на законном основании на территории Российской Федерации.

По 58 заявлениям приняты решения об отказе в участии  в государственной программе. Из них  53 – решения уполномоченного органа (отсутствие опыта работы, профессиональных знаний и навыков), 5 –  по результатам проверок МВД (предоставление заведомо ложных сведений  о себе, о членах семьи, закрытие въезда в Российскую Федерацию).

На территории вселения в текущем году прибыли 128 участников государственной программы (с членами семьи 269 человек), из них - 77 участников программы (с членами семьи 152 человека), законно проживающих на территории Российской Федерации и подавших заявление на территории Псковской области. 51 участник программы (с членами семьи 117 человек) прибыл из Армении, Молдовы, Украины, Казахстана, Таджикистана,  Узбекистана, Азербайджана, Беларуси и Германии.

В 2018 году в УВМ УМВД России по Псковской области поступили восемь заявлений об участии в государственной программе от многодетных семей (граждане Республики Таджикистан и Азербайджанской Республики). В  текущем году с учета сняты два участника программы по причине аннулирования свидетельства участника. На территории области участники прожили менее трех лет. На 1 мая на учете состоят  6 тыс. 908 участников государственной программы и членов их семей.

Как отметили в пресс-службе, в целях популяризации данной социально-значимой программы и привлечения к участию в ней молодых квалифицированных специалистов представители УВМ УМВД России по Псковской области продолжают проводить работу среди иностранных студентов, обучающихся  в  высших учебных заведениях. В текущем году от студентов высших и профессиональных учебных заведений принято 15 заявлений  об участии в программе. На учет поставлено 17 студентов   и членов их семей.

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