Первый форум проекта #Команда2018 пройдет в Пскове 18 мая

12:34, 17 мая 2018, ПАИ

Первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018 пройдет в Пскове в пятницу, 18 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В нем примут участие члены #Команды2018, эксперты и почетные гости. В их числе - депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по культуре Елена Бондаренко, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова, директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда, общественный деятель и кинопродюссер Шамиль Джафаров, телеведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев и директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Печугин.

После официального открытия форума состоится мотивационный тренинг бизнес-тренера по вопросам личной эффективности Дениса Исмакова.

В течение дня федеральные и региональные эксперты и члены #Команды2018 обсудят работу над проектами в области волонтерства и общественной деятельности, патриотизма, молодежной политики и образования, экономики, культуры и туризма, информационной политики, экологии, сельского хозяйства, спорта и здравоохранения.

В рамках форума также пройдет акция по посадке аллеи #Команда2018. Завершится встреча пленарным заседанием на тему «#Команда2018» — создаем регион больших возможностей».

С программой первого форума #Команда2018 можно ознакомиться здесь. Уже опубликованы проекты, которые будут презентовать участники форума. С ними можно ознакомиться на сайте #Команда2018.

Напомним, что проект врио губернатора Псковской области #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.