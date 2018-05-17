В России упростили регистрацию лекарств

15:32, 17 мая 2018, ПАИ

Государственная Дума России сегодня, 17 мая, приняла в третьем и окончательном чтении правительственный закон об упрощении государственной регистрации лекарственных препаратов, пишет РИА Новости

Закон упростит вопросы государственной регистрации лекарств с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями, произведенных на одном производстве. Также иностранные производители лекарств смогут представлять копию решения проверяющего госоргана о проведении инспектирования, если у них нет заключения о соответствии необходимым требованиям.

Закон наделяет Минздрав России новыми полномочиями: ведомство сможет приостанавливать применение лекарств, если они причинили или могут причинить вред жизни и здоровью людей. Информацию о таких фактах в Минздрав будет передавать проверяющий орган.

По мнению Правительства, документ сократит сроки доступа лекарств на рынок, будет способствовать развитию контрактного производства лекарств в России, дав российским фармкомпаниям возможность выпускать препараты других производителей

«Мы ожидаем, что внесенные сегодня поправки будут способствовать развитию контрактного производства лекарственных препаратов в России, то есть дадут российским фармацевтическим производителям возможность выпускать, помимо своей продукции, лекарственные препараты других производителей. И в розничной торговле, и в оптовой сети должны быть лекарственные препараты отечественного производства, которые качественно не отличаются от зарубежных, причем их ценовая позиция должна быть доступной. Это основная цель принятых сегодня поправок», — приводит РИА Новости слова заместителя председателя комитета по охране здоровья Леонида Огуля.