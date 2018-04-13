Рожденные летать: ПАИ-live с Лилией Севастьяновой

17:28, 17 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 17 мая, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала участница фестиваля «Другое искусство», художественный руководитель театра движения «Лик» (Узбекистан, Ташкент) Лилия Севастьянова.

16 мая в Пскове открылся III Международный фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство». Сегодня на сцене Псковского театра драмы свою постановку покажет трупа из Узбекистана. Ташкентский коллектив представит «Вечер инклюзивной хореографии» - пластическое повествование о том, как молодые люди с инвалидностью, вступая во взрослую жизнь, ищут точки соприкосновения с другими людьми и с миром вообще.

В интервью ПАИ Лилия Севастьянова рассказала, как незрячие актеры путешествуют за тысячи километров, почему она, хореограф с многолетним стажем, вдруг начала работать с особенными танцорами, как реагируют зрители на выступление людей с ограниченными возможностями.