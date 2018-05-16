Представительница Латвии примет участие во встрече аэронавтов в Великих Луках

15:35, 17 мая 2018, ПАИ

Представительница Латвии Сильвия Грикиенайте посетит Великие Луки, чтобы впервые принять участие во встрече аэронавтов на территории России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре Международной встречи воздухоплавателей, которая пройдет в Великих Луках.

Девушка занимается воздухоплаванием с 2010 года. На сегодняшний день в качестве пилота она налетала около 160 часов. В ее спортивной карьере – участие в женском Чемпионате мира по воздухоплаванию и его европейском аналоге. «Каждый год я стараюсь принимать участие в 5-6 воздухоплавательных фестивалях, – рассказала Сильвия Грикиенайте. – В последнее время я в основном ездила в Австрию и Швейцарию – полетать над горами, но в прошлом году отправилась в Америку, чтобы принять участие в одном из самых зрелищных праздников воздухоплавания в мире – фестивале воздушных шаров в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Это было очень впечатляюще! Теперь настала очередь России. Я выбрала Великие Луки, так как долго следила за фестивалем в этом городе и слышала немало хороших отзывов».

Сильвия Грикиенайте профессионально занимается воздухоплаванием 8 лет. «Я с детства понимала, что для меня нет лучшего занятия, чем воздухоплавание. Ведь в полетах на воздушном шаре есть душа, есть свобода. Я не знаю, какими словами передать те чувства, которые переполняют меня каждый раз, когда отрываюсь от земли. Видимо, я человек воздуха», - поделилась она.

Аэростат Сильвии Грикиенайте розового цвета. «Я называю его просто «Розовый», – отметила девушка. – Раньше я никогда не была поклонницей этого цвета, но теперь не представляю свою жизнь без него».

В данный момент она живет в Норвегии, но тренироваться приезжает в Латвию, потому что там ее ждет команда. «Я выросла в окружении людей, которые всегда интересовались театром, кино, музыкой и литературой. Мой отец и дядя работали в опере, – добавила Сильвия Грикиенайте. – Наверное, именно поэтому я такая «жадная» до всего, что может подарить мне позитивные эмоции».

Сильвия Грикиенайте считает российских пилотов профессионалами своего дела. Многие из них вдохновляют девушку тем, что сделали воздухоплавание не просто профессией, а образом жизни: «У них всегда так много идей, так много планов. Они постоянно путешествуют по мировым фестивалям и делают это не только ради денег и славы, но и просто ради удовольствия».

Сильвия Грикиенайте уверена, что в воздухоплавании важен не пол, а внимание, сосредоточенность, профессионализм. «Основной трудностью для меня являются не конкуренты-мужчины, а размер моего шара – с ним тяжело выполнять спортивные маневры. А вообще, я считаю, что в соревнованиях главное не победа, а участие», – заявила девушка.

Напомним, что 23-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня. Организаторами встречи выступают администрация Псковской области и города Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. Чемпионат России санкционирован ОО «Федерацией воздухоплавания России». Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей является ПАО «Газпром».