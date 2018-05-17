Четыре жилых комплекса Пскова посетят участники «Тура по новостройкам» 19 мая

14:47, 17 мая 2018, ПАИ

Четыре жилых комплекса Пскова посетят участники «Тура по новостройкам», который состоится 19 мая, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Комсомольская правда – Псков».

Будущие новоселы в рамках «Тура по новостройкам» побывают в кварталах «Европа» (Венская, 3), «Новое Завеличье» (Балтийская, 1б), «Образцовый квартал» (Крестки, 7) и «Пятый элемент» (Инженерная 110).

Как рассказали в редакции «Комсомольской правды», участникам тура расскажут, как будет развиваться каждый район, что уже построено и что планируют возвести. Также дадут консультации по акциям, которые действуют на покупку квартир, и расскажут, какие выгодные предложения есть у застройщика.

Записаться в тур можно по телефону (8112) 702-042. Отъезд состоится 19 мая в 11:00 часов от редакции «Комсомольской правды» на улице Пароменской, 21/33.