Получай максимум

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19:36, 17 мая 2018, ПАИ

Вот уже 25 лет подряд в Пскове проводится главная бизнес-выставка региона «Псков-ЭКСПО». Это мероприятие с нетерпением ждут не только предприниматели, которые хотят рассказать о своих услугах потенциальным клиентам, партнерам и коллегам, но и рядовые псковичи. Здесь жители и гости города могут познакомиться с лучшими фирмами и брендами, представленными в области сельского хозяйства, строительства, образования и в других сферах. Корреспондент Псковского агентства информации побывал на открытии юбилейной универсальной выставки с международным участием «ПсковЭКСПО-2018», которая развернулась на стадионе «Машиностроитель».

25 лет вместе

Уже 25 лет выставка «Псков-ЭКСПО» собирает огромную аудиторию участников и посетителей. Начиналось все в далеком 1993 году, когда группа инициативных граждан решила, что в Псковской области нужно развивать выставочные направления деятельности. Уже начиная с первой выставки, она приобрела статус международной, так как в ней принимали участие иностранные компании. Участники мероприятий перенимали друг у друга опыт, делились своими передовыми технологиями. И так 24 года. С каждым годом росло и число участников. К юбилейной выставке «Псков-ЭКСПО-2018» их число достигло 138. Треть этих предприятий - впервые представлены этой площадке, хотя основной костяк составляют постоянные участники мероприятия. Кроме российских компаний свою продукцию представляют порядка десяти компаний из Эстонии, Латвии и Белоруссии.

Главная цель выставки осталась прежней. Как и в первые годы, мероприятие направлено на продвижение на внутреннем и международном рынках конкурентоспособной отечественной продукции, товара предпринимателей, работающих на псковском рынке. А также поиску и реализации инвестиционных проектов и освоению передовых современных технологий.

Вечный двигатель

В этом году организаторы выставки (МП Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» и Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области при поддержке Псковской городской Думы и администрации Пскова) подошли к открытию мероприятия достаточно нестандартно. Так, 17 мая уже в 10:00 в ознаменование начала работы «Псков-ЭКСПО-2018» в небо поднялся аэростат, который символизировал слоган экспозиции «25 лет движения вверх». Организаторы пообещали, что каждый пскович в течение трех дней выставки сможет осуществить свою мечту и подняться в воздух.

В полдень на стадионе «Машиностроитель» состоялась торжественная церемония открытия выставки «Псков-ЭКСПО-2018». Вначале перед участниками и гостями мероприятия выступили коллективы «Бригантина» и «Уникс». После чего на стадион впервые за историю выставок под музыку Георгия Свиридова «Время, вперёд» были вынесены флаги организаторов и партнеров мероприятия. Затем ведущий торжественного открытия представил символ проекта - «Вечный двигатель». Держа его в руках, к участникам и гостям мероприятия обратились официальные лица.

«Действительно, движение вечно, и хотелось бы, чтобы это движение никогда-никогда не закончилось на псковской земле, тем более, что оно началось в далеком 1993 году, когда выставка «Псков-ЭКСПО» впервые была проведена», - заявил президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. Он отметил, что в первые годы организаторы могли только мечтать, о празднике с огромным количеством гостей и участников, которым на сегодняшний день и стала выставка. «Мало, кто верил, что в последующие годы выставка будет лучше и лучше, будет приумножать количество экспонатов. Но в итоге она приумножилась не только новыми участками, но и новыми направлениями, такими как «6 соток», строительная индустрия и многими другими», - сказал Владимир Зубов и пожелал организаторам и участникам выставки новых возможностей и достижений.

В свою очередь соучредитель проекта, директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова отметила, приятно, что год от года растёт количество участников мероприятия. «25 лет — это дата, но по человеческим меркам - это только рассвет. У выставки все еще впереди», - сказала она и пожелала всем участникам мероприятия хорошего настроения и продуктивной работы.

Также к присутствующим обратился учредитель проекта, директор Северо-Западного Центра социологии и маркетинга (ЦСМ) Валерий Тюменцев. Он сообщил, что искренне рад видеть участников на юбилейной, XXV универсальной выставке с международным участием «ПсковЭКСПО-2018». «Уже на протяжении четверти века эта площадка собирает наших ведущих промышленников, предпринимателей, мастеров народного творчества, тех, кто является лидерами, профессионалами в своих отраслях. Я горжусь, что участвую в этом проекте рядом с вами», - подчеркнул Валерий Тюменцев.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



































Он также отметил, что участники выставки — это гордость Псковской области, именно они повышают инвестиционную привлекательность Пскова и региона в целом. «Я уверен, что все цели и задачи, которые вы ставите на этой выставке, будут достигнуты», - сказал учредитель проекта и заявил об открытии юбилейной выставки.

Получить максимум

На выставке «Псков-ЭКСПО» в рамках самостоятельной площадки - Форум «СтройДом» представлены товары разных строительных и промышленных компаний. Кроме того, на мероприятии развернулась выставка «6 соток», которая рассчитана на дачников и садоводов. Именно здесь в майские дни они могут купить рассаду, семена, цветы, саженцы. Примечательно, что еще до начала официального открытия мероприятия, жители и гости Пскова проявили огромный интерес к выставке «6 соток» и у павильонов даже образовались большие очереди за товарами представленными там.

На стадионе «Машиностроитель» разместился также бизнес-центр, где компании Псковской области и других регионов России, а также ближнего зарубежья предлагают посетителям свои товары и услуги. Так, например, там представлены товары в области информационных технологий, услуг связи, банковских и туристических услуг, строительства и ремонта, интерьера и дизайна, товаров для дома, текстиль и одежда, украшения и многое другое. Также на мероприятии представлены изделия ручной работы, косметика, вологодские сладости, бухарская керамика, восточные масла, специи и пряности для всех блюд.

Уже сейчас очевидно, что выставка пользуется большим интересом со стороны жителей и гостей Пскова, хотя она ещё только-только открылась. Впереди посетителей ждут ещё два насыщенных дня. К тому же, организаторы подготовили целый ряд сюрпризов. Помимо уже названного аэростата, псковичи могут поучаствовать в розыгрыше призов. Главным подарком является отдых в Эстонии. Кроме того, для гостей мероприятия работает клуб виртуальной реальности, а также проходят заезды на минимотоциклах для детей 5-12 лет.

Впечатления от выставки остаются самыми положительные, и хочется верить, что каждый участник мероприятия сможет не просто показать себя, но и получить новые контракты, новый виток развития бизнеса. Ну, а жителям и гостям Пскова остается по достоинству оценить плоды стараний организаторов, товары и услуги участников, и получить максимум удовольствия от выставки.