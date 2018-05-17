Молодой человек скончался в результате ночного ДТП в Пскове

14:24, 17 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 17 мая, в 1:15 у дома 20 по улице Советской Пскова 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и наехал на световую опору, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городского УМВД.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил телесные повреждения и в районе 6:10 от полученных травм скончался в больнице.

Отметим, что молодой человек сегодня в 1:15 на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал обращение к родным и близким: «Простите меня, знаю, что все глупости, но я не хочу жить. Прости, мам, что мучилась, рожая меня, но свет мне не мил. Все построенные планы ушли вместе с Настей. Простите. Там я отвечу за принесённую всем вам боль. Никогда не делайте своим любимым больно. Я понял это на своей шкуре и если бы мне был дан второй шанс... Все бы исправил, не задумываясь, все... Любовь страшная штука, все в ваших руках, не опускайте их так же, как и я. Еще раз простите за это. Я люблю вас всех. Настя, помни, я искренне извиняюсь за всю ту боль, что причинил. Прости, что так. Прощайте господа».