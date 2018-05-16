Матч ФК «Луки-Энергия» со смоленской командой закончился со счётом 1:0

17:02, 17 мая 2018, ПАИ

Матч ФК «Луки-Энергия» со смоленской командой «ЦРФСО» закончился со счётом 1:0 в пользу великолучан. Как сообщили Псковскому агентству информации в великолукском футбольном клубе, игра состоялась 16 мая в Смоленске в рамках 24-го тура ФОНБЕТ-Первенства России ПФЛ среди команд второго дивизиона в группе «Запад».

Победный гол со штрафного удара забил Леонид Решетников на 74 минуте.

Главным судьёй матча был Алексей Федотов из Великого Новгорода. Помощники – Ваге Чичилян (Москва) и Евгений Синявский (Ярославль). Резервный – Сергей Корнюхов (Смоленск). Инспектор – Юрий Тихомиров (Южа).

Следующая игра великолучан состоится на домашнем стадионе 20 мая в 16:00, им предстоит сразиться с «Динамо-СПб-2».