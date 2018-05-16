23 мая в дендропарке Пскова состоится турнир в честь Всемирного дня ориентирования
23 мая в дендропарке Пскова состоится физкультурный праздник, посвящённый Всемирному дню ориентирования, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.
Принять участие в празднике могут работники предприятий и учреждений, учащиеся школ, учреждений дополнительного образования, команды клубов по интересам и спортсмены выступающие лично. Дети до 12 лет по дистанции двигаются в сопровождение тренера, учителя, наставника или совершеннолетних родственников.
Программа праздника:
16:30 - 19:00 – регистрация.
17:00 - 19:10 – свободный выход на дистанции, ознакомительное ориентирование, спринт, лабиринт.
18:20 — инструктаж для команд семейного ориентирования
18:30 — общий старт семейного ориентирования
19:00 — окончание контрольного времени семейного ориентирования.
19:30 — подведение итогов семейного ориентирования их награждение.
19:40 – закрытие дистанций мероприятия
20:00 – закрытие мероприятия.
Параметры дистанций, их длина и сложность соответствуют начальному уровню подготовки. Протяженность дистанции от 1 до 3 километров. Для новичков организуется групповое сопровождение именитыми спортсменами, тренерами, профессиональными любителями.
Подробности о регистрации на соревновании и положение турнира можно прочитать здесь.