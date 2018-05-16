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Спорт

23 мая в дендропарке Пскова состоится турнир в честь Всемирного дня ориентирования

23 мая в дендропарке Пскова состоится физкультурный  праздник, посвящённый Всемирному дню ориентирования, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Принять участие в празднике могут работники предприятий и учреждений, учащиеся школ, учреждений дополнительного образования, команды клубов по интересам и спортсмены выступающие лично. Дети до 12 лет по дистанции двигаются в сопровождение тренера, учителя, наставника или совершеннолетних родственников.

Программа праздника:

16:30 - 19:00 – регистрация.

17:00 - 19:10 – свободный выход на дистанции, ознакомительное ориентирование, спринт, лабиринт.

18:20 —  инструктаж для команд семейного ориентирования

18:30 — общий старт семейного ориентирования

19:00 — окончание контрольного времени  семейного ориентирования.

19:30 — подведение итогов семейного ориентирования  их награждение.

19:40 – закрытие дистанций мероприятия

20:00 – закрытие мероприятия.

Параметры дистанций, их длина и сложность соответствуют начальному уровню подготовки. Протяженность дистанции от 1 до 3 километров. Для новичков организуется групповое сопровождение именитыми спортсменами, тренерами, профессиональными любителями.

Подробности о регистрации на соревновании и положение турнира можно прочитать здесь.
 

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